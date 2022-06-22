На Хейли Бибер подали в суд

Компания RHODE подала иск против Хейли Бибер за нарушение прав на товарный знак после того, как модель выпустила линию по уходу за кожей с одноименным названием. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модный бренд подал в суд на Хейли Болдуин Бибер за нарушение товарного знака после того, как модель презентовала свою косметическую линию Rhode. Основатели марки Пурна Хатау и Фиби Викерс подали иск против Хейли Бибер в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка во вторник, 21 июня.

В исковом заявлении Хатау утверждает, что она и Викерс основали компанию в мае 2013 года и с тех пор "посвятили себя выращиванию и развитию бренда RHODE, пройдя через много личных трудностей". Сейчас этот бренд считается авторитетным, продается в дорогих магазинах, включая Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus, его носят такие знаменитости, как Бейонсе, Рианна и Минди Калинг.

Хейли Бибер запустила свою линию по уходу за кожей Rhode в начале этого месяца, сразу после чего, по словам Хатау и Викерс, они начали замечать "путаницу на рынке", которая уже нанесла ущерб их бренду.