«Титаник» в обновленной версии вернется в кинотеатры

К 25-летнему юбилею "Титаника" Джеймса Кэмерона обновленная версия фильма выйдет в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных в 2023 году. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, обновленная версия ленты будет доступна в кино в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз запланирован на 10 февраля 2023 года. На презентации Disney CineEurope в Барселоне в среду, 22 июня, партнер Кэмерона по производству и главный операционный директор Lightstorm Entertainment Джон Ландау сообщил о переиздании "Титаника" и презентовал 3D-версию обновленного фильма.

"Титаник", сделавший из Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо мировых звезд, вышел на экраны в 1997 году. Фильм был удостоен 11 "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру, монтаж и оригинальную песню.