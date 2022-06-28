Известная актриса утонула в реке

Актриса Мэри Мара скончалась в возрасте 61 года. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда таких проектов, как "Скорая помощь" и "Кости", была найдена в реке в Нью-Йорке после сообщения о возможном утоплении. По предварительным данным, она утонула во время купания. Полиция заявила, что не было никаких признаков убийства. Позднее будет проведено вскрытие, чтобы установить официальную причину смерти.

Мара наиболее известна своей ролью бедной проститутки и матери-одиночки Лоретты Свит в сериале NBC "Скорая помощь".