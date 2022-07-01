Фронтмен Poison Брет Майклс госпитализирован в США

59-летний фронтмен Poison Брет Майклс госпитализирован в Нэшвилле перед тем, как группа должна была выступить в рамках Stadium Tour с Def Leppard и Mötley Crüe. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины госпитализации музыканта неизвестны. После новости о том, что исполнитель попал в больницу, коллектив вышел на сцену и сообщил слушателям, что решил отменить выступление.

У Майклса диагностировали диабет первого типа в возрасте шести лет. Фронтмен Poison перенес операцию в 2011 году после микроинсульта и кровоизлияния в мозг.