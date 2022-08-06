Адель взяла ипотеку на 30 лет, чтобы купить особняк

Британская певица Адель приобрела дом в ипотеку. Ближайшие 30 лет исполнительнице предстоит выплачивать банку по $227 тыс. в месяц, чтобы погасить кредит в $38 млн. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около трех месяцев назад, в мае, Адель опубликовала в социальных сетях фотографию с бойфрендом Ричем Полом на фоне их нового особняка в Лос-Анджелесе.

По данным Daily Mail, певица взяла ипотеку, чтобы приобрести резиденцию стоимостью $58 млн. Так, на руках у исполнительницы было лишь $20 млн, а оставшиеся $38 млн. ей пришлось взять в кредит. Ежемесячный платеж, который она обязана выплачивать на протяжении ближайших 30 лет, составляет $227 тыс.

Впервые о покупке особняка стало известно в первых числах января 2022 года. Его площадь составляет более 1700 квадратных метров, внутри есть 8 спален, 12 ванных комнат, а также собственный кинотеатр, тренажерный зал и сигарная комната. Прежде им владел Сильвестр Сталлоне.