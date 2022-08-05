Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже

Американского актера и певца Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений Слима Уилсона, заключенного, отсидевшего в тюрьме за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, фольклорист Брюс Джексон, который выпустил сборник стихотворений Уилсона в 1974 году, обнаружил, что произведения автора были заимствованы актером и гитаристом в их композиции Sad Motherfuckin' Parade, которая вошла в альбом под названием "18".

Создатель сборника подчеркнул, что Депп и Бек не упомянули имя автора стихотворений в своем альбоме, а также добавил, что песня содержит всего несколько строк, написанных артистами, остальные слова принадлежат Уилсону.

"Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные [Деппом и Беком], - это "Большой ублюдок" и "Спусти его до моего уровня". Все остальное - из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем", - сообщил Джексон.

Представители Деппа и Бека никак не прокомментировали обвинения в краже стихотворений.