Jony снял клип в Баку

Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) рассказал в социальной сети, что прилетел в Баку для съемок видеоклипа на дуэтную песню с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN) под названием "Лунная ночь", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В stories своей страницы в Instagram Jony отметил, что посетил столицу Азербайджана в связи со съемками, а сейчас находится в Москве.

"Хочу кое-что прояснить, я не летал в Баку отдыхать. Мы летали снимать клип на нашу песню с EMINом "Лунная ночь", - говорится в публикации.

Отметим, что "Лунная ночь" - вторая совместная песня EMINа и Jony, в 2020 году они выпустили композицию "Камин".

В начале июля текущего года при полном аншлаге на побережье Каспийского моря в рамках серии концертов Sea Breeze Summer Live состоялось сольное выступление Jony.