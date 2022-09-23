https://news.day.az/showbiz/1497365.html Поиск актера на роль агента 007 может затянуться на несколько лет
Поиск актера на роль агента 007 может затянуться на несколько лет
Продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон поделились сложностями в подборе исполнителя главной роли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Они отметили, что поиск актера на роль агента 007 может затянуться на несколько лет. Так как "бондиана" - долгоиграющая франшиза, они ищут артиста, который смог бы сотрудничать с ними более 10 лет. Однако не многие звезды согласны играть один и тот же образ столько времени.
Брокколи и Уилсон отметили, что рассматривали на роль нового Бонда Идриса Эльбу, однако тот отказался.
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