Продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон поделились сложностями в подборе исполнителя главной роли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они отметили, что поиск актера на роль агента 007 может затянуться на несколько лет. Так как "бондиана" - долгоиграющая франшиза, они ищут артиста, который смог бы сотрудничать с ними более 10 лет. Однако не многие звезды согласны играть один и тот же образ столько времени.

Брокколи и Уилсон отметили, что рассматривали на роль нового Бонда Идриса Эльбу, однако тот отказался.