В новом сезоне «Симпсонов» обнаружили пасхалку с динозавром из Google Chrome

На телеканале Fox состоялась премьера 34-го сезона "Симпсонов", в котором интро отсылает на популярную игру Dinosaur Game в браузере Google Chrome. На это обратил внимание портал Android Police.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, но вместо главного героя веб-игры, тираннозавра, по пустынной местности бежит семья Симпсонов, перепрыгивая через кактусы. После выполнения нескольких прыжков все, кроме Гомера, оказываются на диване у телевизора. Глава семейства в свою очередь "проигрывает", натыкаясь на последнее препятствие, выдавая свою коронную фразу "D'oh".

Dinosaur Game - это встроенная браузерная игра в Google Chrome, которая была создана Себастьяном Габриэлем в 2014 году. Игра, как правило, запускается при отсутствии подключения к сети. Чтобы получить к ней доступ нужно нажать на клавишу пробел на клавиатуре или ввести в адресную строку: "chrome://dino".