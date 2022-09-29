Хью Джекман сыграет Росомаху в «Дэдпуле 3»

Актер Хью Джекман повторит свою культовую роль Росомахи в предстоящем фильме "Дэдпул 3". Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне Джекман и Райан Рейнольдс, который исполнил роль Дэдпула, опубликовали в Twitter обращение, в котором намекнули, что Росомаха появится в проекте. Позже зарубежные СМИ подтвердили эту информацию. "Эта роль будет намного больше, чем камео", - сообщили источники.

Джекман впервые сыграл Росомаху в 2000 году в "Людях Икс". В общей сложности он сыграл персонажа в Marvel девять раз, в том числе в фильме Джеймса Мангольда 2017 года "Логан". Поскольку герой умер в картине, можно предположить, что действие "Дэдпула 3" происходит раньше. Релиз назначен на 6 сентября 2024 года.