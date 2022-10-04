Пугачева больше не вернется в Россию?

В конце лета прогремела новость о возвращении Аллы Борисовны в Россию. Пугачева появилась в элитном бутике друга Игоря Гуляева. Фанаты были уверены, звезда останется на родине, но спустя месяц их надежды иссякли.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, 73-летняя Примадонна буквально сжигает мосты со страной, в которой обрела невероятную популярность и обожание публики. Исполнительница вдруг высказалась в защиту мужа и сразу же после этого последовала цепь из множества событий.

Факт 1. Продажа замка

Общественность РФ всколыхнула новость: Пугачева продает имение в деревне Грязь. За свой замок в 21 тысячу квадратных метров артистка хочет ни много, ни мало - один миллиард рублей. Кого-то возмущает космическая цена, но, видимо, звездная чета хочет таким образом компенсировать тоску по усадьбе, все-таки с начала 2000-х, когда стали скупаться участки, они вкладывали всю душу в ее стройку и обустройство.

Вероятно, окончательное решение о продаже замка принял Максим Галкин, так как именно он является его владельцем. По бумагам Примадонна может распоряжаться лишь небольшой частью роскошного дома и спа-зоной. Покупатели элитной недвижимости пока не нашлись. Сейчас в огромном доме проживает внук звезды российской эстрады - Никита Пресняков.

Новым обладателям имения достанутся спортивный зал, бассейн, кинотеатр и библиотека и многое другое

Факт 2. Запрос документов детей в школе

Находясь в Израиле, Пугачева уверяла, что обязательно приедет в Россию вместе с детьми, так как им нужно продолжать обучение. Певицу полностью устраивала программа Первой Московской гимназии в Липках, к тому же дорога из замка занимала не больше 10 минут. Кроме этого, территория школы тщательно охраняется, что немаловажно для звездных наследников. Словом, паре не жалко было тратить более 3 миллионов рублей каждый год.

Со временем их планы поменялись. По словам родителей детей, которые учатся вместе с Лизой и Гарри, Примадонна запросила у руководства гимназии личные дела, табели успеваемости, медкарты, а также сведения о грамотах и наградах.

В этом году Лиза и Гарри пошли в 3 класс

Факт 3. Сознательный конфликт с российской властью

Недавно Пугачева ошарашила россиян внезапным заявлением о спецоперации. Она разместила в блоге запись, в которой просит Минюст РФ внести ее в список лиц, признанных иноагентами.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала она. После этого артистка получила сотни встречных вопросов и хейта, однако она не стала ничего комментировать и больше о политике не высказывалась.

Факт 4. Отсутствие концертов в России

Зарабатывать в РФ Примадонна давно не рассчитывает. Вот уже несколько лет Пугачева не выступает на российской сцене, так как обеспечила себе безбедную старость. Да и ее муж в последние несколько месяцев активизировался: гастролирует по миру, получая приличные гонорары.

Муж Примадонны остался за границей

Факт 5. Муж остался за границей

Вероятно, после признания Максима Галкина иноагентом, звездная чета приняла решение окончательно переехать за рубеж. Муж Аллы Борисовны не возвращался в страну с начала марта и продолжает появляться в информационном поле исключительно с критикой действий властей РФ.

По слухам, Галкин уже получил гражданство Израиля, найдя в своем генеалогическом древе еврейские корни. Вероятно, Алла Борисовна тоже планирует обзавестись паспортом чужой страны.