Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его 55-летнюю женщину

Британский актер Пирс Броснан обратился в суд из-за преследования 55-летней женщины, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист пожаловался, что незнакомка несколько раз появлялась возле его дома и искала Дика Ван Дайка. Женщина также вступала с ним, его детьми и женой в диалог, попросила одолжить ей денег и подарила рисунок.

"Сначала она сказала, что ищет Дика Ван Дайка (у нее есть татуировка с ним на руке), но когда она нашла меня и мою семью, то осталась перед нашим домом. Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно $1,5 тыс. на новые шины, и передала мне нарисованный ею рисунок", - уточнил Броснан.

Актер уточнил, что сотрудникам правоохранительных органов не удалось арестовать женщину, так как в момент их прибытия она находилась вне его собственности. Суд запретил женщине предпринимать попытки связываться с актером или его семьей "прямо или косвенно" или "преследовать" их.