Эминем появился на обложке нового комикса Marvel

Человек-паук и рэпер Эминем сразились в рэп-битве на новой обложке комикса "Amazing Spider-Man" 2022 #1. Об этом сообщается на официальном сайте Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нв обложке также присутствуют несколько других персонажей Вселенной Marvel, в том числе Майлз Моралес, Сорвиголова, Люк Кейдж и Призрачный Паук. "Я был большим фанатом Человека-паука с детства. Он определенно в моем топ-5. Так что быть на обложке, сражаясь с Человеком-пауком, - это такой кайф и честь", - признался Эминем.