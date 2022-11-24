Джонни Депп снимется в «Пиратах Карибского моря 6»

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме серии "Пираты Карибского моря".

Об этом стало известно британской газете The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер вернется к роли капитана Джека Воробья спустя пять лет после последней на данный момент части. По данным издания, его имя фигурирует в новом списке артистов, которых вызовут на съемки картины.

"Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем начнется полномасштабное производство", - рассказал источник газеты.

Собеседник уточнил, что предварительное название новой части - "День в море" (A Day At The Sea). При этом проект находится на начальной стадии: режиссер картины до сих пор не определен. В то же время источник The Sun уточнил, что съемки будут проводится в Великобритании.

В апреле сообщалось, что Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам "Пиратов Карибского моря". Во время судебного заседания по иску артиста к Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Однако в июле появилась информация, что актер ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов