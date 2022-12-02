Бывший муж Кардашьян признался в симпатиях к Гитлеру

Рэп-исполнитель из США Канье Уэст, являвшийся мужем скандально известной армянской порно-актрисы Ким Кардашьян, высказал несколько сомнительных утверждений.

Как передает Day.Az, он позволил себе одобрительные заявления в адрес Адольфа Гитлера во время участия в передаче известного ведущего телепередач Алекса Джонса.

Напомним, что артист, выдвинувший собственную кандидатуру в президенты Соединенных Штатов, уже был подловлен на антисемитизме.

Уэст договорился до того, что признался в симпатиях к главе фашисткой Германии.

"У каждого человека есть что-то ценное, особенно у Гитлера. Гитлер родился христианином. Этот парень изобрел шоссе, изобрел микрофон, который я использую как музыкант. Но при этом нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов", - подчеркнул он.

Видимо Уэст слишком много чего понабрал от своей бывшей супруги, ведь ни для кого не секрет, что среди армян часто героизируются пособники фашистов, в частности, Гарегин Нжде и другие террористы и военные преступники.