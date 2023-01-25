Джастин Бибер продал права на свои произведения

Певец Джастин Бибер завершил сделку о продаже авторских прав на свои произведения британской компании Hipgnosis Songs Capital - совместному предприятию компании Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Billboard.

По данным источников издания, сумма сделки составила порядка $200 млн. По ее условиям, артист передает 100% авторских прав на все свои композиции, выпущенные до 31 декабря 2021 года, включая его последний альбом под названием Justice ("Правосудие").

Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов в период с 2010 по 2021 год. На его счету также несколько десятков синглов. Помимо этого, в 2010 году певец выпустил автобиографическую книгу "Первый шаг к вечности: моя история".