Дочь Эминема выходит замуж

27-летняя дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс обручилась с бойфрендом Эваном Макклинтоком. Об этом сообщает E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возлюбленные начали встречаться в 2016 году, однако первое время скрывали свои отношения. Только спустя несколько лет в соцсетях пары начали появляться совместные фотографии. С избранником дочь музыканта познакомилась во время учебы в колледже. Скотт Мэтерс изучала психологию, а Макклинток - экономику.

Хейли Джейд Скотт - дочь бывших супругов Эминема и Кимберли Скотт. Они поженились в 1999 году, а в 2001 году развелись. Они женились снова в 2006 году, но новый брак продлился всего несколько месяцев.