Фильмы Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра Оkko

Ряд фильмов компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра Оkko 19 марта, сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, подписчикам сервиса будут недоступны "Звездные войны", "Пираты Карибского моря", "Король лев", "Хроники Нарнии", мультфильмы "Мулан", "Тачки", "История игрушек", "Холодное сердце", "Душа". Пропадут и фильмы, снятые по комиксам Marvel, - "Железный человек", "Тор", "Мстители", "Стражи галактики" и "Капитан Марвел", а также "Люди Икс".

Также из информации, предоставляемой сервисом, можно заключить, что недоступны будут сериалы ABC Studios и некоторые проекты студии Fox - "Крепкий орешек", "Ночь в музее" и "Один дома".