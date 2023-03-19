Бен Аффлек назвал причину своего отсутствия в соцсетях

Звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Бен Аффлек сравнил соцсети с минами, которые способны из-за одного слова разрушить карьеру любого человека. Он назвал причину своего отсутствия в социальных сетях и рассказал о травмирующем опыте общения с журналистами в интервью изданию The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аффлек рассказал, что его жена Дженнифер Лопес с удовольствием пользуется социальными сетями и имеет много подписчиков. Сам же он, однажды столкнувшись с непониманием, ушел из всех соцсетей и с осторожностью дает интервью. "Эти вещи как наземные мины. Как только вы скажете одно неверное слово, вашей карьере может настать конец. У меня был очень болезненный опыт с одним откровенным интервью. Мои слова переврали ради кричащих заголовков", - признался актер и режиссер.

"Тогда я рассказал, что пьянство разрушило мой брак. Все выставили так, будто я обвинял бывшую жену Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме. Я отвечал за свои действия и за каждое слово. Я не мог винить жену. Мы любили друг друга, мы до сих пор заботимся друг о друге", - сказал Бен Аффлек.

Аффлек добавил, что публичные обсуждения его зависимости повлияли на его жизнь. Он вопреки своему желанию стал одним из символов актерского алкоголизма и выздоровления после него. Однако у ситуации есть и обратная медали: страдающие от алкоголизма люди обращаются к актеру за помощью. "Мне приятно помогать им, потому что это помогает мне самому гораздо больше", - говорит он.

Актер отметил, что Лопес дала ему напутствие перед интервью. Она попросила его расслабиться, быть собой и наслаждаться моментом. Она назвала мужа настоящим, искренним и серьезным человеком. "Дженнифер права во многих вещах. И она любит меня, пытается мне помочь. Так что я должен, черт возьми, послушать ее", - заявил Аффлек.