Зеленый Гоблин может вернуться в фильм о Человеке-пауке

Американский киноактер Уиллем Дефо в интервью изданию Inverse заявил, что в третий раз готов сыграть Зеленого Гоблина в супергеройском фильме "Человек-паук", передает Day.Az.

"Конечно", - ответил он на вопрос журналиста о потенциальном повторном исполнении роли. Актер отметил, что считает эту роль отличной.

По словам Дефо, он вполне может вернуться в образе Зеленого Гоблина или даже взять на себя новую роль персонажа вселенной Marvel.

В 2021 году вышел второй трейлер блокбастера "Человек Паук: Нет пути домой". На российские экраны фильм вышел 16 декабря.