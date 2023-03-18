https://news.day.az/showbiz/1548026.html Зеленый Гоблин может вернуться в фильм о Человеке-пауке
Зеленый Гоблин может вернуться в фильм о Человеке-пауке
Американский киноактер Уиллем Дефо в интервью изданию Inverse заявил, что в третий раз готов сыграть Зеленого Гоблина в супергеройском фильме "Человек-паук", передает Day.Az.
"Конечно", - ответил он на вопрос журналиста о потенциальном повторном исполнении роли. Актер отметил, что считает эту роль отличной.
По словам Дефо, он вполне может вернуться в образе Зеленого Гоблина или даже взять на себя новую роль персонажа вселенной Marvel.
В 2021 году вышел второй трейлер блокбастера "Человек Паук: Нет пути домой". На российские экраны фильм вышел 16 декабря.
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