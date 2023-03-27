Шакира подралась с матерью Пике

Колумбийская певица Шакира подралась с бывшей свекровью, узнав, что та помогала сыну скрывать измену. Об этом сообщает El Popular, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов издания, Пике встречался со своей любовницей Кларой Чиа в доме у своей матери Монтсеррат Бернабеу.

"Когда отношения между Пике и Кларой Чиа только начались, они встречались в доме родителей Пике в Кабрильсе. В это же время Шакира плакала на плече своей свекрови, которая была в курсе и помогала сыну скрывать измену. От этого Шакире стало очень плохо", - написала журналистка Лаура Фа.

После этого и без того непростые отношения Шакиры со свекровью еще больше обострились, и, как сообщает источник из близкого окружения певицы, дело дошло до драки.

"Кто-то из близких семьи Пике, часто бывавший в их доме, сказал, что был свидетелем серьезной беседы, в ходе которой Монтсеррат Бернабеу ударила Шакиру по лицу на глазах у Жерара и ее детей. Шакира не стала молчать и тоже ударила свекровь", - цитирует издание слова инсайдера.

В июне 2022 года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей Милана и Саши. Спортсмен ушел к студентке Кларе Чиа Марти, о чем исполнительница рассказала в песне "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".