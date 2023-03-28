Герои азербайджанской анимации "выходят" на большие экраны

В сети кинотеатров Park Cinema и Киноцентр "Низами" выходит в прокат сборник анимационных фильмов "Bizimkilər: Cırtdan, Bahar qız, Şahzadə və Qəhrəman", сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В сборник анимационных фильмов, который будет представлен на больших экранах по инициативе киностудии "Азербайджанфильм", вошли фильмы "Cırtdan və sehrli xalat" (Джыртдан и волшебный халат (2019)), "Mənim balaca Şahzadəm" (Мой маленький принц (2019)), "Tarix" (История (2022)) и "Baharın oğurlanması" (Похищение весны (2023)).

Анимационный фильм "Baharın oğurlanması" впервые будет представлен зрителям.

Режиссерами анимационных фильмов, снятых на студиях Azanfilm, Salnaməfilm и OB Filmin, являются Александра Ширинова, Рашад Эфендиев, Ариф Магеррамов и Джейхун Тюрксой.

Отметим, что это первая инициатива по показу национальных анимационных фильмов в местных кинотеатрах.