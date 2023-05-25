Кэти Перри хочет покинуть шоу American Idol

Певица Кэти Перри решила покинуть шоу American Idol после неоднократной критики в свой адрес из-за резких высказываний на телешоу. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник в разговоре с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она считает, что шоураннеры телепроекта намеренно показывают ее в образе "мерзкого судьи". Из-за этого, по мнению Перри, ее активно критикуют фанаты, недовольные сказанными певицей в прямом эфире словами. Звезда считает, что продюсеры проекта несколько раз "бросали ее под автобус".