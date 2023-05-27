Съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» приостановлены

Компания Amazon отложила съемки мини-сериала "Бегущий по лезвию 2099" из-за забастовки сценаристов. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производство проходило в городе Белфаст, Северной Ирландии. Отмечается, что съемочный процесс возобновится не раньше весны 2024 года.

Действие киберпанк-сериала "Бегущий по лезвию 2099" развернется спустя 50 лет после событий фильма "Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом в главной роли. Режиссер оригинального фильма Ридли Скотт стал исполнительный продюсером готовящегося проекта.

2 мая голливудские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.