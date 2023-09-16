Подробности состояния звезды «Солдатов» перед смертью

Известный российский актер, звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин, скончавшийся на 62-м году жизни, неделю лежал в реанимации. Подробности состояния артиста стали известны Telegram-каналу Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, у запомнившегося по роли полковника Староконя артиста были проблемы с сердцем. Неделю назад он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказала основатель и лидер движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова, Гришечкин должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург, однако из-за болезни отменил поездку.

О смерти артиста Бичаровой сообщил 15 сентября племянник Гришечкина Максим. "Сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце", - сказала Бичарова.