Фанаты сильно переживают за Наоми Кемпбелл

Сильно похудевшая супермодель Наоми Кемпбелл тревожит фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, на новых снимках модель позирует в черном брючном костюме, на котором в некоторых местах присутствуют белые полоски, и черных туфлях с острым носом. И хоть на лице девушки были солнцезащитные очки, внимательные фанаты все равно заметили ярко-выделяющиеся скулы. К слову, худые ноги тоже видно.

Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Пол и имя ребенка супермодель решила оставить в секрете. Она пока не готова рассказывать общественности о крохе. Однако звезда с радостью делится информацией о старшей дочери, которая появилась на свет в 2021-м.