Анна Asti открыла музыкальный лейбл

Певица Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) объявила об открытии музыкального лейбла FENIX MUSIC совместно со своей командой. Об этом сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе лейбла, передает Day.Az.

"Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнерам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл", - заявила артистка. Известно, что гендиректором лейбла стал Сергей Красненко, который до этого выступал коммерческим директором в Universal Music Group.

По словам Красненко, основная идея лейбла заключается в том, что "нет предела невозможному". Подписантами FENIX MUSIC стали такие артисты, как Лолита, Найк Борзов, ST, Shortpаris, RSAC и другие.