В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова

В Амстердаме на крупнейшей арене Ziggo Dome состоялся грандиозный гала-концерт Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Day.Az.

Перед пятнадцатью тысячами зрителей Азербайджан представили Ell & Nikki - Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые исполнили хит Running Scared (Беги без оглядки) - песня, с которой они выиграли Евровидение в мае 2011 года в Дюссельдорфе (Германия). Авторы песни - Стэфан Орн, Сандра Бьюрман, Иэн Фархарсан. В вечере Het Grote Songfestivalfeest приняли участие представители 29 стран.

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