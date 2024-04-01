Продюсера хита Netflix приговорили к смертной казни

Сюй Яо, бывший руководитель Yoozoo Games был приговорен к смертной казни в пятницу за отравление основателя компании в 2020 году. Китайская игровая компания была связана с сериалом "Игра престолов" и новым сериалом Netflix "Задача трех тел".

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Deadline.

Сюй Яо отравил еду 39-летнего основателя компании Линь Ци в декабре 2020 года предположительно из-за спора по поводу деловых операций, сообщил Первый народный суд Шанхая.

Линь почувствовал тошноту, после того, как выпил чашку отравленного чая пуэр, был госпитализирован и умер через 10 дней. Полиция задержала Сюй Яо через несколько дней после смерти Линя. Экспертиза подтвердила наличие в чае яда рыбы фугу, ртути и еще как минимум трех отравляющих веществ.

Еще четыре человека заболели, но не умерли после того, как Сюй отравил напитки в офисе в период с сентября по декабрь 2020 года. Предположительно, он сделал это из-за споров с двумя из них, говорится в заявлении суда.

По сообщениям китайских СМИ, Yoozoo владеет правами на экранизацию популярной китайской научно-фантастической трилогии "Задача трех тел", а Сюй возглавляет дочернюю компанию, отвечающую за связанный с ней бизнес.

В сентябре 2020 года компания предоставила Netflix право на производство адаптации трилогии. Его продюсируют создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс, а Линь посмертно признан исполнительным продюсером фильма "Проблема 3 тела", дебют которого состоялся 21 марта.

Yoozoo, также известная как Youzu Interactive, разработала Game of Thrones: Winter Is Coming, игру по мотивам сериала.

Что известно про сериал "Задача трех тел" от Netflix

Сериал снят по мотивам трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Шоураннеры сериала: Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс ("Игрой престолов"), а также выпускник "Настоящей крови" Александр Ву.

Синопсис гласит: "Пять гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах осваивают законы природы и приходят к выводу, что существование человечества находится под угрозой".

Главные роли в сериале "Задача трех тел" сыграли Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"), Эйза Гонсалес ("Годзилла против Конга"), а также Джован Адеп, Розалинда Чао, Джонатан Прайс, Джон Брэдли и Лиам Каннингем.

"Задача трех тел" от Netflix состоит из восьми эпизодов, годом ранее вышел китайский сериал.