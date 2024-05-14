Дэвид Бекхэм показал своих курочек

49-летний британский футболист Дэвид Бекхэм продолжает хвастаться своей фермой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, новое видео многодетный отец выложил в Instagram.

"Доброе утро", - лаконично написал муж Виктории Бекхэм.

На видео Дэвид в белой рубашке шел по двору своей фермы, а куры футболиста забавно бежали за ним. В это время спортсмен повторял "Привет" и улыбался на камеру.

"Впервые в жизни я хотела бы быть курицей", "Даже ваши цыплята красивые", "Интересно, знают ли цыплята, что они на самом деле преследуют Дэвида Бекхэма", - реагируют на забавное видео Дэвида его фолловеры в соцсети.

Новоиспеченному фермеру его жена Виктория Бекхэм подарила птичек на Рождество, и теперь он держит фанатов в курсе своих хозяйственных дел.

Ранее Дэвид рассказывал, что его новые куры поселились в курятнике и снесли "чудесное" голубое яйцо.

Муж Виктории Бекхэм явно наслаждается жизнью на ферме и ранее хвастался, что они построили пасеку в своем большом поместье. Футболист часто делится кадрами со своими "питомцами" и новостями о них.

Звездная семья держит поголовье кур в своем загородном доме в Котсуолдсе стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.

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