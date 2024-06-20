В Гяндже состоялась презентация новой группы Eterno

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова представила новую молодежную группу Eterno, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В концертной программе были представлены композиции в жанре рок, рэп и поп, миксы из народных песен. Презентация вызвала большой интерес местной молодежи.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

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