Завершился грандиозный Dream Fest в Баку с участием легендарных артистов и звезд

В Баку состоялся грандиозный концерт закрытия первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest с участием легендарных исполнителей и звезд, сообщает Day.Az.

На протяжении шести дней на сцене Dream Fest на берегу Каспийского моря Sea Breeze блистали более ста известных и молодых артистов из Азербайджана, США, Италии, Германии, Швеции, Турции, России, Беларуси и других стран, выступали мировые звезды, которые радовали многочисленных зрителей, в том числе специально прибывших на фестиваль со многих стран мира, своими хитами.

Это был абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру, шесть дней грандиозного open-air, красные дорожки, закладка именных звезд, невероятные шоу на трех музыкальных сценах, масса драйва и отличного настроения. Резкая смена климата в эти дни от жары до сильного ветра, от дождя до ливня - ничто не могло помешать прекрасному празднику мирового масштаба.

Последний день фестиваля начался с закладки именных звезд легендарных исполнителей Вахтанга Кикабидзе и Фарруха Закирова на Sea Breeze Walk of Famе (Аллея славы). На алее ранее были заложены звезды Энгельберта Хампердинка, Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина и Стивена Сигала, а в дни фестиваля - The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Томаса Андерса, Николь Шерзингер, Джека Саворетти, Крейга Дэвида, Рафета Эль Романа, Дэвида Фостера и Кэтрин Макфи.

В церемонии закладки именной звезды легендарного Вахтанга Кикабидзе приняли участие создатель Dream Fest, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN), известная певица, народная артистка СССР и Грузии Нани Брегвадзе, друг и продюсер Вахтанга Кикабидзе Сосо Абзианидзе и другие. Было отмечено, что Вахтанг Кикабидзе всегда с особой любовью и уважением относился к Азербайджану, считал Баку своим вторым домом.

На закладке именной звезды руководителя ансамбля "Ялла", известного исполнителя Фарруха Закирова Эмин Агаларов подчеркнул значимость события - 22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил Фарруху Закирову почетное звание "Народный артист Азербайджана". Узбекский исполнитель отметил, что для него большая честь получить столь высокое звание, и он будет дальше стараться во благо развития культур братских Азербайджана и Узбекистана.

В концертной программе выступили Эмин Агаларов, Нани Брегвадзе, Фаррух Закиров, Алессандро Сафина, Стас Михайлов, Фаик Агаев, Айгюн Кязымова, Тунзаля Агаева, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Ирина Дубцова, Михаил Задорин, Эллаи, Нуца Бузаладзе, Dato, группа Cosa Nostra, Лера Бернатович и Артем Скороль, ансабль "Одлар юрду" под управлением Тараны Мурадовой. Ведущие концерта: несравненная Регина Тодоренко и звездный дуэт - Эльдар Гасымов & Нигяр Джамал.

В заключение участники вечера под овации зрителей вместе исполнили композицию "Мой Азербайджан", завершившейся красочным салютом, озарившим ночное небо яркими цветами и звездами.

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