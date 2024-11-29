Дочери Брюса Уиллиса опубликовали трогательное фото с тяжелобольным отцом

Дочери голливудского актера Брюса Уиллиса от Деми Мур приехали к нему в гости. 33-летняя Скаут и 30-летняя Талулла поделились в личных блогах моментами, снятыми во время семейного празднования Дня благодарения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девушки вручили отцу настольную табличку с подписью: "Лучший папа на свете".

Пользователи соцсетей активно прокомментировали их пост: "Какие вы молодцы. Уверена, его сердце наполнено любовью", "Как же мне нравится ваша семья", "Так трогательно", "Спасибо, что делитесь таким сокровенным", "Вы чудесные", "Уверена, Брюс очень рад, что вы рядом", "Я разрыдалась. Такое трогательное фото", "Будьте чаще рядом, он это точно ценит", "До слез. Вы прекрасны", "Он точно прекрасный папа".

У актера трое детей от Мур: они также воспитали дочь Румер, которая в 2023 году родила девочку Луэтту. Супруги прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Они воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мейбел Рей и 10-летнюю Эвелин Пенн.

В феврале прошлого года стало известно, что у Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.