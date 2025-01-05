Сына Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за долгое время засняли в Париже

Сына актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джека, засняли в Париже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

22-летнего сына актеров сфотографировали в период новогодних праздников. Джек Депп был одет в оливково-зеленую куртку, шарф и шапку. Его засняли с пакетами, когда тот направлялся к своей семье. Как известно, Джек Депп несколько лет работал барменом в ливанском ресторане L'Arena, а чем занимается сейчас неизвестно.