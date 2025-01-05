https://news.day.az/showbiz/1720701.html Сына Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за долгое время засняли в Париже Сына актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джека, засняли в Париже. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six. 22-летнего сына актеров сфотографировали в период новогодних праздников. Джек Депп был одет в оливково-зеленую куртку, шарф и шапку. Его засняли с пакетами, когда тот направлялся к своей семье.
Сына Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за долгое время засняли в Париже
Сына актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джека, засняли в Париже.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.
22-летнего сына актеров сфотографировали в период новогодних праздников. Джек Депп был одет в оливково-зеленую куртку, шарф и шапку. Его засняли с пакетами, когда тот направлялся к своей семье. Как известно, Джек Депп несколько лет работал барменом в ливанском ресторане L'Arena, а чем занимается сейчас неизвестно.
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