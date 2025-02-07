Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Актер Театра имени Веры Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер в возрасте 82 лет.

"Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске". Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим", - говорится в сообщении театра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Худолеев известен ролями в сериалах "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". Он также снимался в таких сериалах, как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила".

Ранее сообщалось, что постановщик и актер Виктор Савкин, который работал в качестве второго режиссера и исполнял второстепенные роли во многих известных проектах, ушел из жизни в возрасте 85 лет.