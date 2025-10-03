Смена имиджа Памелы Андерсон взбудоражила фанатов

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет после кардинальной смены имиджа и взбудоражила фанатов.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

58-летняя звезда "Спасателей Малибу" предстала на размещенных новых фото в черном платье без бретелей и пиджаке, который она накинула на плечи. Кроме того, Андерсон надела солнцезащитные очки в тон наряду и зачесала волосы набок.

Поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под постом. "Твоя прическа - совершенно новый уровень сексуальности", "Хочу быть такой же крутой как Памела Андерсон", "Ты потрясающая и шикарная! Очень вдохновляешь", "Эта стрижка и цвет великолепно смотрятся на тебе", "Невероятно красиво", - высказывались они.