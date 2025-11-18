Джастин Бибер получил травму

Канадский певец Джастин Бибер получил серьезную травму после падения со своего электроскейтборда Onewheel. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня чертовски сильно болят ребра, ребята", - рассказал исполнитель фанатам во время четырехчасовой прямой трансляции на Twitch.

Бибер отметил, что удар пришелся на бок и бедро, из-за чего любые движения доставляют ему дискомфорт. "Даже когда поешь и смеешься - все болит", - пожаловался он.