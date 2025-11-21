Актер Marvel посмертно получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", удостоился звезды на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На церемонии присутствовали вдова артиста Симон Ледвард-Боузман, его коллеги Виола Дэвис, Лупита Нионго и Майкл Б. Джордан, а также режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер.
Нионго произнесла на мероприятии трогательную речь, отметив уникальный талант звезды фильмов Marvel. "В Чедвике было что-то такое, что невозможно объяснить. Это проникало сквозь экран в сердца многих людей", - заявила актриса.
Боузмана не стало в августе 2020 года из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.
В марте 2021-го Чедвик был удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Награду вручили его вдове.
