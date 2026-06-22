Мик Джаггер поставил точку в истории вражды Beatles и Rolling Stones

Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер поставил точку в истории вражды его коллектива и еще одной британской легенды, группы The Beatles. В телепрограмме Today Show с Уилли Гайстом 82-летний певец вспомнил о 1960-х, когда группы часто представляли как соперников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Джаггера, в сообщениях об их противостоянии была доля правды, однако сейчас с любой враждой покончено.

"Я думаю, что в этом был и элемент пиара. Однако это была и конкуренция Лондона и Ливерпуля, как у Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Очевидно, это стало хорошей темой для обсуждения в прессе", - поделился он.

В наши дни между группами нет разногласий, и это доказывает тот факт, что Пол Маккартни появился на новом альбоме The Rolling Stones под названием "Foreign Tongues", который должен выйти 10 июля. Он также сыграл на бас-гитаре в их треке 2024 года "Bite My Head Off".

"Он играет действительно хорошо, в нашем ритме. У него есть способность менять стили, и он по-настоящему хороший басист", - похвалил Джаггер Маккартни.