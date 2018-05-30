В Баку состоялся фестиваль КВН на азербайджанском языке - ФОТО

В Баку состоялся открытие фестиваля Республиканской ТВ-лиги КВН на азербайджанском языке, в котором приняли участие как уже известные молодые команды, так и новые коллективы. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

"Команды играли и шутили исключительно на родном языке, и вопреки сложившемуся стереотипу о том, что КВН - игра на русском, удалось им это на славу. Новый фестиваль можно назвать своего рода экспериментом. В последнее время часто можно услышать фразу, что КВН - уже не тот. Да, он меняется также стремительно, как и все вокруг. Поэтому попытка организаторов фестиваля перенести общепринятый формат в реалии азербайджанского медиапространства - эксперимент более чем удачный, и убедиться в этом зрители могли с первой же игры", - отмечено в распространенном сообщении.



С профессиональной точки зрения игру оценивало компетентное жюри - телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов, актер стенд-апа Фарда Амин, представитель компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов, телеведущая Айтен Сафарова, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин и руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.



В результате упорной борьбы первое место завоевала команда "Генезис" Азербайджанского технического университета, второе разделили две команды - "Аудиторы" (Университет Бизнеса) и "Сборная БГУ", а на третьем расположилась команда молодых экономистов "Лимон".



Комментируя итоги игры, Рашад Азизов подчеркнул важность самого фестиваля, назвав его еще одним шагом к развитию отечественного КВНа, юмора, и в целом, современного телевидения.



"Мы надеемся, что наш совместный с каналом АТV творческий эксперимент будет успешным, и в ближайшее время мы увидим новые молодые таланты на медиапространстве страны. В этом году нашему клубу исполняется 5 лет, и за этот, сравнительно короткий срок нам удалось не только воссоздать АзЛигу КВН на русском языке, но и организовать Юниор Лигу", - сказал Азизов.

Руководитель Азербайджанского КВН также отметил, что сегодня число молодых людей, играющих в КВН в Баку, уже исчисляется сотнями и тысячами.

"В тоже время у наших телеканалов имеется многомиллионная аудитория, как в столице, так и в регионах, и поэтому проведение республиканского чемпионата на родном языке было лишь вопросом времени", - заявил Азизов. По словам руководителя Азербайджанского КВН, не случайно, что открытие фестиваля совпало с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, ведь наша молодежь живет идеей независимости и полна решимости везде и всегда поднимать флаг нашей Родины.

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