В Азербайджане намерены создать систему по предотвращению ввоза поддельных лекарств

В Азербайджане стремятся создать такую систему, которая предотвратит ввоз в страну поддельных лекарств.

Об этом в четверг сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в Кабинете министров состоялось заседание, были приглашены соответствующие структуры.

"Проведены серьезные исследования. Также создана рабочая группа с целью разработки предложений по предотвращению ввоза в страну поддельных лекарств. Это является проблемой для всего мира, но мы будем стараться серьезно снизить уровень ввоза в страну поддельных лекарств, чтобы наши люди не страдали из-за этого", - отметил Али Ахмедов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook