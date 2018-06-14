В Азербайджане намерены создать систему по предотвращению ввоза поддельных лекарств
14 июня 2018 16:10 244
В Азербайджане стремятся создать такую систему, которая предотвратит ввоз в страну поддельных лекарств.
Об этом в четверг сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим в Кабинете министров состоялось заседание, были приглашены соответствующие структуры.
"Проведены серьезные исследования. Также создана рабочая группа с целью разработки предложений по предотвращению ввоза в страну поддельных лекарств. Это является проблемой для всего мира, но мы будем стараться серьезно снизить уровень ввоза в страну поддельных лекарств, чтобы наши люди не страдали из-за этого", - отметил Али Ахмедов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!