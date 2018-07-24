В Баку произошло убийство

В Насиминском районе Баку произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в 3-ем микрорайоне, в пункте приема цветных металлов.

Работающий в вышеупомянутом объекте житель города Барда Гафар Гусейнов (1997 г.р.) скончался от удара тупым предметом по голове. По предварительным данным, преступление на почве конфликта совершил товарищ по работе Г.Гусейнова.

По факту ведется расследование.