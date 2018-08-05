Летний поход по бакинским рынкам – Репортаж – ФОТО

Август - самое время прогуляться по базарам Баку, ведь именно сейчас ассортимент их особенно разнообразен и прилавки украшены натюрмортами из различных фруктов и овощей.

Я решила пройтись по нескольким базарам столицы, чтобы узнать, чем и как радуют они покупателей, что и почем продают, и на какой именно рынок выгоднее ходить.

Итак, берем корзинку и отправляемся за свежими впечатлениями на рынок. И никаких супермаркетов!

Для начала стоит знать, что первые крупные базары появились в Баку за чертой города, их распределение носило хаотичный характер, крупные рынки появлялись там, где разрасталось население. Причем, в те времена базары были не только местом приобретения товаров, но и местом культурного отдыха.

Признаюсь, что я, как, наверное, и многие из читателей Day.Az, не была на базаре давно. Сейчас рынки заменяют горожанам супермаркеты, где можно купить все. Помню, как в детстве мне часто приходилось сопровождать бабушку в эти мучительно длинные для меня походы, и сегодня я решила убить сразу двух зайцев: вспомнить детство и, по возможности, рассказать о восточном базаре. Ведь и в наши дни немало тех, кто маркетам предпочитает старые добрые базары с их полными всякой деревенской экзотики прилавками. Самый большой их плюс - это возможность приобрести продукты свежими, прямо с грядки. А для этого нужно ходить на рынок с утра, потому что ахшам базары хоть и дешевле, но качество уже не то.

Сегодняшние бакинские базары это уже не деревянные лотки под палящим солнцем, прикрытые навесами. Это комфортабельное, просторное помещение с высоким потолком. Современные азербайджанские торговцы и их товар защищены от дождя, зноя и пыли, а поэтому интерес к торговле нисколько не ослаб, а, напротив, рынки в Баку и окрестностях процветают.

Для начала отправимся на рынок"8-й километр" - один из самых больших базаров города. Он расположен в Низаминском районе Баку, между станциями метро "Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу". Его можно узнать еще издалека по огромной пробке на подъезде к нему. Автобусы и машины тут не могут проехать, из-за отсутствия пешеходного перехода люди, несущие тяжелые сумки с купленными продуктами, испытывают неудобства, которые, по мнению многих, в достаточной степени компенсируются дешевизной рынка. Тут отовариваются живущие вблизи станций метро "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар Достлугу", "Ахмедлы", "Ази Асланов".

Вход на базар начинается с крутого подъема, по обе стороны следуют мелкие лавочки, продающие всякую всячину. Перед бетонной девятиэтажкой начинается сам базар - крытый, с длинными рядами прилавков. Если вы пройдете сквозь узкий проход и вам удалось избежать столкновения с лихо промчавшейся мимо трехколесной тележкой с продуктами, вам повезло. Как и на всяком базаре, у лавок на самом входе цены несколько выше, тем не менее, советуем вам пойти - в глубине базара неплохой ассортимент.

Войдя на базар, вас порадуют яркие цвета, всевозможные вкусы и огромный ассортимент. На прилавках лежат все виды овощей и фруктов, огромные арбузы, продолговатые дыни, тыквы эксцентричной формы.

Али - продавец молочных продуктов, предлагает попробовать его сыр мотал. Он его готовит и хранит по особому рецепту - в бараньей шкуре, так делал еще его дед. С нами Али делится семейным секретом: "Это баранья шкура. Сыр накладываем в нее, держим месяц, два, три. Потом он нагревается, хороший вкус бывает!"

Неподалеку - мясные ряды. Эти барашки еще вчера паслись на лугах Шекинского района. Торговцы гордятся тем, что каждый день продают только свежее мясо, а если продавцу покупатель сильно понравился, свой товар он может отдать и вовсе по нереально низкой цене.

Базар в августе просто завален арбузами. А как же - сезон. Укажите пальцем на арбуз, который хотите, продавец отрежет его, чтобы показать его изнутри. Кроме того, вы можете получить краткую лекцию о том, как выбрать арбуз и на какие критерии вы должны обратить внимание при покупке.

Рядом с продуктами на традиционном азербайджанском рынке всегда есть вещевые лавки, ведь большинство горожан предпочитают покупать одежду не в дорогих бутиках, а на базаре. На рынке также зачастую приобретают бытовую технику, или, например, игрушки для ребенка.

Азербайджанские овощи и фрукты не только вкусны, они еще и полезны - недаром в республике так много долгожителей. Так, тут продаются фрукты, выращенные в Азербайджане и завезенные из-за рубежа. Выращенные в регионах Азербайджана, абрикосы и сливы манят своей сочность, а экзотические дыни - ароматом. Маленькие, крупные помидоры повсюду - с их яркими красками, их было трудно пропустить, а вот эти огурцы идеально подойдут к салатам.

Глаза разбегаются. Тут вы можете найти что угодно - от ароматизированного винограда до свежего молока, легко потеряться среди шумных мясников, тихих производителей свежего сока и осторожных продавцов черной икры. Куча апельсинов и яблок, выложенная на прилавке в причудливых формах, свежая и ароматная зелень, распространяющая свой аромат на весь базар, свежее мясо, которое просто ждет умелых рук, чтобы приготовить из него вкусный шашлык и, конечно же, различный ассортимент специй, который никого не оставит равнодушным.

Как знают, наверное, многие хозяйки, цены на базаре в поселке 8-ой километр несколько ниже, но не настолько, чтобы ехать за покупками с другого конца города. Но для жителей близлежащих жилмассивов это очень выгодный базарлыг.

"Яшыл" базар расположен на проспекте Хатаи, позади железнодорожного вокзала. Он достаточно просторен и постоянно оживлен, сюда приходят люди как с Наримановского, так и с Насиминского районов. Название "Зеленого базара" говорит само за себя - назвали его так, потому что сюда привозили свежайшую зелень. Сегодня это самый большой рынок города - современный павильон, где можно купить свежие и экологически чистые фрукты и овощи из регионов страны. Цены на продукты доступные, но, опять-таки, надо торговаться. Здесь представлен широкий ассортимент и отсутствует давка, хотя людей на базаре много. Тут много заморских яблок, апельсинов и других фруктов и овощей, которые можно узнать по необыкновенному блеску.

Походив по рядам, замечаешь и другую особенность - тут множество мелких лавочек, которые, однако, не конкурируют между собой, что было бы выгодно покупателю, а как бы дополняют друг друга. На удивление мало "арабачи". Цены сравнимы с ценами на других базарах.

Продавцы здесь улыбчивые, много туристов, а продавцы сами просят их сфотографировать, запечатлеть ящик с красиво выложенным инжиром или гору ярко-желтого винограда. У входа вас будут ждать мужички с железными тележками - специальные рабочие, которые зарабатывают на перевозке ваших оптовых закупок.

Овощи и фрукты на рынок привозят со всех регионов страны: помидоры, персики, гранат, разные сорта орехов и т.д. имеют свой вкус в зависимости от региона происхождения. На рынке вы увидите несколько сортов инжира. Желтый инжир от традиционного отличается большей сладостью и, говорят, что он даже полезнее фиолетового. Не забывайте, что его нужно употребить в течение трех дней, так как он довольно быстро портится.

А сколько тут орехов! Множество сортов, которые привозятся из разных районов страны. Все продается большими объемами, даже каштаны продаются мешками. Отдельной темой идут сухофрукты: тот же сушеный инжир, апельсин, черешня, курага, изюм белый и черный и, сушеные зерна граната. Так же есть другие вариации таких фруктовых "вкусняшек", например, грецкий орех в гранатовом соке, покрытый слоем кокосового молока в фисташковой крошке. Пальчики оближешь!

Десятки продавцов, не умолкая, созывают покупателей, не забывая при этом упомянуть, что у них самая свежая рыба, самый вкусный гатыг, самые пушистые пучки зелени, самые сочные яблоки, самый настоящий, выращенный безо всяких химических добавок картофель и прочие овощи.

Ну какой же Восток без разнообразия специй? Самые востребованные - красный перец и шафран. Шафран в Азербайджане называют "красным золотом" или "королем специй", так как, добавив его, любое блюдо можно сделать запоминающимся. Шафран - очень редкое растение, поэтому 1 грамм равняется практически золоту, от чего и его дороговизна.

"Тезе Базар" в дословном переводе означает "новый базар". Этот один из самых известных и старых базаров в центре Баку был основан в 1949 году. Этому базару около 80 лет, и он больше известен продажей свежей осетрины и черной икры. В отличие от других базаров, у этого базара имеется 6 входов.

Без пряностей восточный базар потерял бы свое очарование. Это отдел головокружительных ароматов, тонких, восточных, порой слишком приторных. Длинные ряды прилавков переполнены ими - здесь вам и ваниль, и шафран, и мускатный орех, и тмин, и укроп, и паприка, и сумах, и кориандр, корица, гвоздика, душистый перец, в общем, масса душистого и ценного товара.

Есть здесь и отдел, где продаются деревянные и глиняные изделия - ложки, половники, тарелки, миски, глиняные ковши и кувшины, горшочки для приготовления пити. Как поспешил гордо сообщить продавец - все это ручной работы. На следующем уровне рынка все кудахтало и пищало. Живая птица - куры, индюки, гуси.

Далее нас встречает клубника, малина, смородина в ведерках, мешки с лепестками роз. Женщины толпятся вокруг этого товара. оживленно обсуждая тонкости приготовления варения.

Направляемся в сырный отдел. Рядами лежат куски различных сортов сыра, а вот и шор с кунжутом, кашар пендири, сыр мотал, который делается из овечьего молока.

Мясной зал - место для сильных духом. Вы про такой деликатес, как бараньи язычки, слышали? Бараньи головы смотрят на вас будто персонажи из ужастиков, а висящие туши самых различных представителей парно- и непарно- копытных уже через минуту заставляют вас автоматически задумываться - жарить или тушить, в духовку или на гриль?

Не менее большой выбор и в рыбных рядах.

Отличительной особенностью "Тезе базара" является наличие огромного пространства, отведенного в верхней части рынка под магазины электроприборов, бытовых товаров, инструментов, стройматериалов и так далее. Тут можно купить практически все. В прежние времена даже шутили, что на этом базаре можно достать даже запчасти к космическому кораблю.

Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов выше. Помнится, раньше тут было куда больше покупателей, которые шли сюда от Пятиэтажки, с Кубинки и даже с бывшей Советской. Но времена меняются, меняются и предпочтения, и сегодня большинство жителей прилегающих территорий предпочитают отовариваться в супермаркетах, где цены - что уж там скрывать - гораздо ниже.

На Насиминский базар советую зайти за комнатными цветами в большой цветочный отдел. Здесь цветов столько, что вам не хватит места в квартире. Цены тоже приемлемые по сравнению с магазинами для флористов. Тут главная задача клиента: не потерять самоконтроль и помнить, что количество подоконников в квартире не бесконечно.

Как и на любом восточном базаре, тут принято торговаться. Но это тоже умеет не каждый. Если наткнетесь случайно на такого специалиста, потратьте пару минут, постойте рядом и переймите "опыт". Восточный базар - дело тонкое, тут нужно уметь правильно подойти, чтобы и своего добиться, и противоположная сторона.

Ассортимент Насиминского базара особо от других рынков не отличается. Он богат и разнообразен, пестря августовскими плодами азербайджанской земли. И не только азербайджанской.

А теперь немного расскажу об одном из самых старых бакинских рынков -"Пассаже". Бакинцы хорошо помнят этот базах, он был очень популярен, располагаясь в центре города.

После окончания строительства Александро-Невского Собора в конце 1897 года в Баку началась подготовка площади к благоустройству. Площадь в глубине участка засадили деревьями засухоустойчивых пород, а перед храмом разбили декоративные клумбы. В соборную площадь была превращена только часть окружающей территории, остальная же оставалась свободной и тяготела к Базарной улице (бывшая Гуси Гаджиева, ныне пр.Азербайджан). Духовное ведомство решило выгодно использовать центральное положение этого участка и сдало его в аренду торговой фирме "Товарищество Александро-Невских рядов". Гражданский инженер Никитин А.А. 5 октября 1911 года разработал проект крытого рынка-пассажа на Спасской улице между Губернской (Низами) и Врангельской (Гараева). Строительство было закончено в 1913 году. Этот рынок представлял собой хорошо благоустроенное сооружение типа пассажа, где все торговые операции совершались под общей кровлей, и поэтому в народе рынок получил название "Пассаж".

"Пассаж" был одним из самых богатых рынков того времени, и мог удовлетворить самого изощренного гурмана. Разные виды сыров, деликатесы, икра и другие морепродукты - все это можно было найти на его прилавках. Рынок имел ледоделательный завод и электрическую станцию. Холодильных устройств не было, а сохранять скоропортящиеся продукты свежими было необходимо. По этой причине "Пассаж" славился тем, что здесь можно было приобрести лед. На территории "Пассажа" существовало также несколько чайных заведений, где можно было выпить чай с чабрецом под успокаивающую музыку фонтана.

Данный рынок имел несколько входов и, соответственно, несколько выходов. Каждый из этих выходов вел к определенному отделу. Очень интересный факт - эти многочисленные входы и выходы были придуманы неспроста, а для того, чтобы не смешивались запахи. Если нужно было купить, например, зелень, вы должны были пройти с правой стороны. Кроме того, на этом рынке можно было приобрести и одежду.

Рынок окончательно был закрыт 5 августа 2013 года...

Базары, о которых мы сегодня поговорили, в числе самых популярных и старых. Но есть или были и другие, с которыми связана история Баку. Например, старинный и уже много лет как снесенный базар "Кемюрчу", называвшийся так потому, что тут торговали угольщики. Он располагался на так называемой Кубинке и считался самым доступным по ценам. Сегодня на его месте расположены многоэтажные дома.

Да, наверное, в восточном базаре действительно есть что-то особенное, какая-то своя культура, свой дух, который жив, несмотря ни на какие гипермаркеты. Они живут своей жизнью, и как бы не менялись времена, базары в Баку все равно будут жить, потому что это часть общей культуры и традиций народа. Ведь согласитесь - какой восточный город без восточного базара?

Тамилла Мамедова