Ужасное ДТП в Азербайджане, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
10 января 2019 11:42 396
В Губинском районе Азербайджана произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfо, автомобиль марки ВАЗ 2110 с государственным номером 40 BS 143 столкнулся с автомобилем марки Ford с номерным знаком 40 BL 944.
В результате аварии погибли два человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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