Ужасное ДТП в Азербайджане, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО

10 января 2019 11:42

В Губинском районе Азербайджана произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfо, автомобиль марки ВАЗ 2110 с государственным номером 40 BS 143 столкнулся с автомобилем марки Ford с номерным знаком 40 BL 944.

В результате аварии погибли два человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Нажмите на видео для просмотра:

Qubada dəhşətli qəza: ölənlər var

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az