Ужасное ДТП в Азербайджане, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО

В Губинском районе Азербайджана произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfо, автомобиль марки ВАЗ 2110 с государственным номером 40 BS 143 столкнулся с автомобилем марки Ford с номерным знаком 40 BL 944.

В результате аварии погибли два человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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