В штаб-квартире правящей партии Азербайджана показали фильм о борьбе с религиозным радикализмом - ФОТО

Сегодня в центральной штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) молодежи был продемонстрирован документальный фильм "Oxu", посвященный борьбе с религиозным радикализмом, и снятый по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

После просмотра состоялись обсуждения по фильму.

"В фильме на примере фактов показана сущность такого явления, как религиозный радикализм, и отражена работа, которая проводится в Азербайджане против религиозного радикализма", - сказал председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

В последнее время радикальные религиозные группы пытаются нарушить общественно-политическую стабильность, создать противостояние в отдельных странах, сказал Гурбанлы, добавив, что это можно увидеть на примере Сирии, Ирака, Афганистана и других стран.

"Радикальные религиозные группы крайне опасны, поэтому в данном направлении должны предприниматься серьезные упреждающие меры. Соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые шаги в связи с этим", - сказал Гурбанлы.

Он также отметил, что в этом году при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей будет реализован ряд проектов, предусматривающих съемку короткометражных видеороликов, документальных фильмов.

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