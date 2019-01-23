"Мой Баку": Парки столицы, которыми мы не устаем восхищаться - ФОТО

...Пожилые люди играют в нарды или шахматы на скамейке. Дети гоняют наперегонки на роликах, или велосипедах в то время, как их родители прогуливаются сквозь ряды сосен и чинаров...

Парки - это прекрасное место для времяпровождения. Так было, есть и будет всегда. К счастью, их в нашем городе предостаточно, и у каждого есть своя изюминка. Они красивы, уютны и разнообразны. А что если в один день посетить сразу несколько из них? Давайте попробуем!

Решив начать наше путешествие с Нагорного парка, вначале побываем в Аллее шехидов.

Здесь царство торжественной тишины и светлой грусти.

Кстати, это место изначально закладывалось именно как кладбище, где покоились тела жертв мартовских событий 1918 года. Но, как известно, после установления советской власти кладбище было уничтожено и на его месте разбили парк, который в 1939 году стал носить имя Сергея Кирова. Огромный памятник этого деятеля был одним из символов советского Азербайджана вплоть до распада СССР, когда панораму Баку избавили от этого монумента.

Мы проходим мимо "Вечного огня", монумент был воздвигнут здесь в 1998 году в память о жертвах Черного января. Спускаясь по каменным ступеням вниз, останавливаемся, восторгаясь великолепной панорамой Бакинской бухты. Затем делаем небольшой круг и, петляя по тропинкам и лесенкам, вдыхая аромат деревьев, наконец, оказываемся на широкой смотровой площадке. Приближаемся к перилам и вглядываемся вдаль.

Город лежит перед нами, как на ладони. Интересно, что панорама Баку очень быстро меняется. Вы можете заметить изменения, даже если не смотрели на город с высоты всего месяц. Если же вы были в последний раз в Нагорном парке лет десять назад, то сегодня вы просто не узнаете столицу. Старшее поколение, видевшее прежний Баку не только на картинках, признается, что перемены поразительны. Азербайджанская столица всегда была красива, но сейчас она просто великолепна. Город раскинулся в амфитеатре Бакинской бухты, уходя террасами за горизонт. И если раньше неподалеку от центральной части уже начинались неприметные старые кварталы, отделявшие центр от многоэтажных спальных районов советских времен, то теперь никаких границ нет. Современный роскошный город, омываемый синими водами Каспия, раскинулся вовсю ширь бухты. Куда не кинешь взгляд, он обязательно выхватит что-то оригинальное и поражающее воображение...

Рядом собирается небольшая толпа туристов с фотокамерами. Они запыхались - видимо, поднялись сюда не на фуникулере, а по ступенькам, идущим от бульвара. Это, надо сказать, подвиг! Но по лицам иностранцев видно, что усилия того стоили.

Что ж, оставим их наедине с Нагорным парком, а сами двинемся дальше. Пожалуй, удобнее всего воспользоваться фуникулером, чтобы спуститься вниз.

Итак, мы уже внизу. Переходим оживленную магистраль по красивому подземному переходу и оказываемся в Губернаторском саду - самом старом парке Баку.

Он был разбит еще в 30-х годах XIX века и долгое время оставался единственным парком в городе. Ну, а после последней реставрации он стал еще красивей и уютней, чем прежде. Фонтаны и фонари, выполненные в старинном стиле, балюстрады, а также выгодно гармонирующая с ними аркада, придают ему некий оттенок далекого прошлого. Создается впечатление, будто находишься не в Баку XXI века, а в Вене тремя столетиями ранее. Хотя нет, крепостная стена, в которую упирается сад, не даст ошибиться. Это точный ориентир того, что вы все еще в Баку. Неторопливо двигаясь по тенистой аллее вверх, достигаем здания Филармонии и оттуда направляемся к станции метро "Ичеришехер".

Всего одна остановка, и мы выходим из подземки прямо к парку Сахиль, который расположен на пересечении улицы Хагани, проспекта Бюль-Бюля, улиц Узеира Гаджибейли и Рашида Бейбудова.

Даже в будние дни здесь всегда достаточно народа. Школьники, студенты, молодежь, направляющаяся в Национальную библиотеку имени М.Ф.Ахундова. Ну, а люди постарше либо отдыхают на скамейках, либо спешат по делам. Ведь вокруг находится масса государственных и общественных учреждений: здание прокуратуры и исполнительной власти Сабаильского района, Союз композиторов, Союз писателей, Союз художников и так далее. А в выходные сюда стекается толпа отдыхающих с разных концов города.

Несмотря на относительно небольшую площадь, тут есть, на что посмотреть и где приятно провести досуг. Переходя шумную улицу с интенсивным движением, будто оказываешься на каком-то островке с многочисленными деревьями и кустарниками. Вдоль аллеи парка, как и полагается, тянутся скамейки. Впрочем, в хорошую погоду молодежь отдыхает прямо на газоне, напевая под гитару нехитрые мотивы.

Посередине парка расположен причудливый трехъярусный фонтан в форме фарфоровой пиалы. Старшее поколение помнит, что на его месте когда-то находился памятник "26 бакинским комиссарам" с вечным огнем, который был установлен здесь в 1958 году и дал одноименное название самому парку. Теперь это уже история.

Мы вновь переходим улицу и садимся в метро. Выйдя на станции "28 Мая", направляемся к парку Самеда Вургуна, где нас "встречает" сам поэт. Стоя на высоком пьедестале, окруженный цветочной клумбой, он смотрит куда-то вдаль, будто подыскивая подходящую рифму для своего очередного стихотворения. Памятник был установлен здесь в 1961 году, спустя пять лет после смерти великого поэта.

В парке много деревьев, кустарников и цветов, приятно отвлекающих взгляд от вида перегруженных автомобилями улиц. Скамейки, фонари, фонтан, еще фонтан. Некоторые данный сквер даже называют парк "Шелале", благодаря оригинальному фонтану.

И вот мы уже дошли до бордюра, отделяющего парк от дороги. Мы поднимаем взор на архитектурное здание с национальным гербом вверху и надписью "Железнодорожное управление Азербайджанской Республики". Это означает, что наше пребывание здесь подошло к концу и надо двигаться дальше.

Следующую остановку мы делаем в самом новом парке столицы - так называемом Зимнем парке. Миновав Дворец Гейдара Алиева, мы перебираемся в парк по подземному переходу.

Еще несколько лет назад здесь были тесные кварталы очень старой застройки. А теперь вместо маленьких обветшалых домиков - бескрайний простор с зелеными, свежими газонами, цветочными клумбами и высокими деревьями.

Территория парка составляет 7 гектаров и на сегодняшний день он является вторым по величине парком в Баку, уступая в размерах лишь Национальному парку (бульвар). Здесь сооружены пять фонтанных комплексов, построено семь подземных переходов c эскалаторами и специальными установками для передвижения инвалидов. Кроме того, под парком функционирует круглосуточная стоянка для автомобилей, оснащенная лифтами. Также существует множество выходов, ведущих непосредственно в парк. Таким образом, больше нет необходимости кружить по городу, высматривая в перегруженном автомобилями уголке свободное место за километр, или два от самого парка.

Почему парк называется в народе "Зимним бульваром", никто точно сказать не может. Но это название прочно закрепилось за ним.

Днем тут не увидишь много народа, но зато с окончанием рабочего дня парк начинает наполняться отдыхающими. Главные хозяева Зимнего парка - это дети. Их сюда по вечерам стекается из соседних кварталов огромное множество. Ролики, велосипеды, скейты, мячи - все это носится вокруг вас, и просто удивляешься ловкости юного поколения. Тут же прогуливаются мамочки с колясками, старички мирно беседуют на скамейках, установленных вокруг клумб с диковинными деревцами.

И еще - если смотреть в другой конец парка со стороны Дворца Гейдара Алиева, можно увидеть потрясающую панораму города, которая была скрыта от нас прежде и которую подарил нам Зимний парк...

Столько еще хочется увидеть и рассказать, но, к сожалению, надо возвращаться к своим делам. Сегодня нам не удалось посетить другие замечательные парки Баку - Парк офицеров, парк Зорге, парк Кероглу, парк Н.Нариманова, парк Г.Джавида и другие. Увы, на это просто не остается времени.

Главной нашей целью было заразить, в хорошем смысле слова, дорогого читателя страстью к прогулкам по бакинским паркам.

Надеюсь, своей цели мы достигли.

Маммед Маммедов