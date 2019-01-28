МЧС Азербайджана прокомментировало слухи о сокращениях

28 января 2019 13:52

В ходе структурных реформ в МЧС Азербайджана не планируется массовых сокращений. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в соответствии с поручениями и рекомендациями, указами и распоряжениями главы государства по дальнейшему совершенствованию государственного управления, оптимизации деятельности государственных органов и структур и эффективного использования средств государственного бюджета в МЧС продолжаются структурные преобразования. "К сожалению, некоторые СМИ распространяют недостоверную информацию о том, что в рамках структурных реформ в МЧС проводятся массовые сокращения. Подчеркиваем, что в ходе осуществляемых структурных реформ никаких массовых сокращений не проводится и не планируется", - говорится в сообщении.

МЧС Азербайджана призвало представителей СМИ быть внимательными и не распространять недостоверную информацию.

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