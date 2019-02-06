Спецоперация СГБ: обезврежена группа контрабандистов

6 февраля 2019 16:32

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели операцию в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате операции была задержана группа, перевозившая из Турции в Азербайджан контрабандный товар.

Стало известно, что организованная группа перевозила из Турции в Азербайджан лекарственные препараты.

Несмотря на то, что данная группа смогла избежать контроля в аэропорту в Турции, в Азербайджане она была задержана.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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