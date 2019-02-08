В Азербайджане выявили новый оползневой участок после землетрясения

Сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), продолжающие в регионе сейсмологические исследования в связи с произошедшим пятого февраля в Исмаиллинском и Агсуинском районах землетрясением, выявили еще один оползень на территории Шамахинского района.

Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, в ходе проведенных исследований на оползневом участке на обочине дороги Гызмейдан на территории Шамахинского района наблюдалась оползневая активность. Отметим, что на асфальте рядом с первым выявленным оползневым участком образовались трещины в пять-десять миллиметров. Кроме того, на обочине дороги наблюдаются просадка грунта и трещины в 15-25 миллиметров.

На оползневом участке на второй части дороги на асфальте образовались трещины в пять-десять миллиметров, на обочине - 20-30 сантиметров. Также на участке до 154 километра Агсуинского перевала наблюдаются трещины и просадка грунта.

Подробная информация о результатах исследования будет представлена общественности позже.