Азербайджан проведет перепись населения
22 февраля 2019 11:34 915
"Очередная перепись населения в Азербайджане пройдет в этом году с 1 по 10 октября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Госкомстата Таир Будагов".
По его словам, подготовка к процессу началась в январе 2017 года: "За последние два года завершено создание методологической базы для проведения переписи, подготовлено около 50 нормативно-правовых документов для регулирования этого процесса".
"Мы полностью готовы к переписи. В каждом районе выбран специальный представитель, для них проводятся семинары. К тренингам будут привлечены более 34 тыс. человек. Будут выпущены более 10 млн бланков переписных листов. Итоги переписи будут объявлены в конце первого полугодия 2022 года".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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